Auch in den heimischen Schulen gehen die Corona-Zahlen rapide zurück.

Obwohl jetzt in den Schulen seit zwei Wochen wieder Vollbetrieb ist, gehen auch hier die Infektionszahlen weiter zurück.

Nur 494 Personen

Laut Bildungsministerium wurden vergangene Woche lediglich 494 Personen positiv auf Corona getestet, und zwar 435 Kinder sowie 59 Lehrerinnen und Lehrer. Die meisten Infektionen gab es mit 205 Fällen in Wien – die wenigsten in Vorarlberg (13).

Alle Schulen offen

Ebenfalls positiv: Derzeit ist keine Schule in ganz Österreich wegen Corona-Fällen geschlossen. Ob allerdings im Herbst weiter so intensiv getestet wird, ist noch offen: „Die Entscheidung über den genauen Ablauf des Schulbetriebs nach den Ferien wird voraussichtlich im August fallen“, heißt es. Denn drei Tests pro Woche seien ein enormer Aufwand an Geld und Zeit.