Schweizer Bundespräsident Cassis an Corona erkrankt

Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie die Regierung in Bern am Donnerstag mitteilte, hat Cassis keine Symptome und "es geht ihm gesundheitlich gut". Er habe sich nach dem positiven Testergebnis aber sofort in Isolation begeben und arbeite von Zuhause aus weiter. Seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag und Samstag musste er absagen.

Schweiz gibt die meisten Corona-Maßnahmen auf

Die Schweizer Regierung hatte am Mittwoch angekündigt, trotz weiterhin hoher Infektionszahlen ab Donnerstag die meisten Corona-Maßnahmen aufzugeben. Nur die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitseinrichtungen sowie die fünftägige Isolationspflicht für positiv Getestete bleiben noch bis Ende März bestehen.