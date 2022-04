× Shanghai: Menschen werden jetzt mit Zäunen eingesperrt

Der Knallhart-Lockdown in Chinas Metropole wird immer brutaler.

In Chinas größter Stadt Shanghai werden wegen Corona-Infektionen Maschendrahtzäune um einige Wohngebäude errichtet. Bilder von Arbeitern in weißen Schutzanzügen, die Eingänge von Wohnblöcken versiegeln und ganze Straßenzüge mit hohen grünen Zäunen absperren, verbreiteten sich am Samstag in den Sozialen Medien und lösten Fragen und Beschwerden von Anrainern aus.

Die Nachrichtenagentur Reuters war nicht in der Lage, die Authentizität aller Fotos und Videos zu überprüfen.

51 weitere Corona-Tote

Shanghai verzeichnet Regierungsangaben zufolge binnen 24 Stunden 51 neue Corona-Todesfälle gegenüber 39 am Vortag. Die Zahl der bestätigten symptomatischen Infektionen stieg demnach auf 2.472, am Tag zuvor waren es 1.401. Chinas größte Stadt meldet 16.983 neue asymptomatische Coronavirus-Fälle (Vortag: 19.657).

Shanghai kämpft derzeit mit dem größten Virusausbruch, den China seit Beginn der Pandemie verzeichnet hat. Die Stadt befindet sich seit mehr als drei Wochen im Lockdown.