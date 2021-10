Rendi-Wagner lädt Thiem zu Impfgespräch

In einem Tweet kündigt Rendi-Wagner an, mit Thiem ein Impf-Gespräch führen zu wollen.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mengt sich in die Debatte um die Impf-Zögerlichkeit von Tennisspieler Dominic Thiem ein. In einem Tweet lädt die Medizinerin den vormaligen US Open-Sieger zu einem Impfgespräch ein: "Denn zur Impfung muss man überzeugt werden, nicht gezwungen", so Rendi-Wagner in Richtung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der Thiem aufgefordert hatte, nicht auf einen Tot-Impfstoff zu warten.

Impfen ist wichtig. Aber Nicht-Geimpfte wie @ThiemDomi öffentlich persönlich unter Druck zu setzen, ist der falsche Weg. Wenn Thiem das möchte, lade ich ihn sehr gerne zu einem persönlichen Gespräch ein. Denn zur Impfung muss man überzeugt werden, nicht gezwungen. (prw) — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) October 28, 2021

Mückstein hatte am Vortag gemeint, der Tot-Impfstoff käme nicht vor kommendem Jahr und biete keine Vorteile gegenüber den bereits jetzt erhältlichen Vakzinen. Thiem hatte eine Präferenz für diese Art von Impfstoff geäußert, aber auch gemeint, gegebenenfalls sich auch mit einem anderen Vakzin immunisieren zu lassen, damit er an den Australian Open teilnehmen kann, die nur für geimpfte Spieler offen stehen.