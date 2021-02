'Simpsons'-Autor nach Corona-Infektion gestorben

Der Drehbuchautor, Produzent und Komiker Mark Wilmore ist in der Nacht auf den ersten Februar nach einer Corona-Infektion gestorben. Er litt bereits seit vielen Jahren unter Schmerzen.

Sein Bruder, der Komiker und Moderator Larry Wilmore (59), twitterte die traurige Nachricht am 1. Februar: "Mein süßer süßer Bruder, Marc Edward Wilmore, starb letzte Nacht, während er gegen COVID und andere Zustände kämpfte, die ihm seit vielen Jahren Schmerzen bereiteten. Mein Bruder war der freundlichste, sanfteste, lustigste Löwe eines Engels, den ich je gekannt habe. Ich liebe dich, kleiner Bruder.“

Wilmore starb eine Woche nach Corona-Diagnose

Marc Wilmore, der neben den "Simpsons" noch an Shows wie „In Living Colour“, „F Is for Family“ und die „The Tonight Show“ mit Jay Leno arbeitete, starb nur eine knappe Woche nachdem seine Corona-Erkrankung festgestellt wurde.

Schon länger gesundheitliche Probleme

Der Emmy-Gewinner war bis zu seinem Tod im Pomona Valley Hospital in Pomona (Kalifornien) stationiert. Laut "New York Times" hatte Marc Wilmore schon länger gesundheitliche Probleme in Folge einer Nierentransplantation in den 1990ern. Als er Corona bekam, war er laut seinem Bruder schon "ziemlich schwach".