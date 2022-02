Slowakei hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf

Die Impfquote liegt in der Slowakei bei nur 49,8 Prozent – dennoch kehrt in der Slowakei das normale Leben wieder zurück.

Die slowakische Regierung hat am Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen. Ab Samstag sollen Sport- und Kulturveranstaltungen wieder ohne Nachweis einer Impfung oder eines negativen Coronatests zugänglich sein. Auch in der Gastronomie fällt der bisher verpflichtende 3G-Nachweis weg.

Aufrecht bleiben allerdings in manchen Bereichen Personenbeschränkungen sowie eine Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn kein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden kann, ist auch bei Massenveranstaltungen im Freien eine FFP2-Maske zu tragen.

Von den 5,5 Millionen Einwohnern der Slowakei waren bis Mittwoch nur 49,8 Prozent vollständig geimpft. Das ist eine der niedrigsten Impfquoten in der Europäischen Union. Die Regierung macht dafür "Desinformationskampagnen" verantwortlich, an denen sich neben Rechtsextremisten auch die beiden sozialdemokratischen Oppositionsparteien beteiligten. Regierungschef Eduard Heger sagte der Deutschen Presseagentur: "Die früheren politischen Führer, die dieses Land jahrelang regierten, stehen in der ersten Reihe dieser Propaganda. Sie haben sich selbst nicht impfen lassen und tragen wesentlich zur Verunsicherung der Bevölkerung bei."