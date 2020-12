Der harte Lockdown endet am 18. 1. nur für jene, die sich testen lassen.

So testen Sie sich frei: Wer am 18. Jänner aus dem Lockdown raus will, muss ab 15. Jänner zum Corona-Test.Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Freitesten lesen Sie hier exklusiv als oe24plus-Abonnent.