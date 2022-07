Sommer-Welle: Das sind die Corona-Hotspots in Österreich

In diesen Bezirken werden aktuell die meisten Corona-Fälle gemeldet.

Die BA.5-Welle hat Österreich weiter fest im Griff. Selbst am gestrigen Sonntag -am Samstag wird stets relativ wenig getestet -wurden über 10.000 Neuinfektionen offiziell eingemeldet.

Im Vergleich zum vergangenen Sonntag müssen zudem 56 Prozent mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen betreut werden. Insgesamt bleibt aber die Belegung auf den Intensivstationen noch relativ niedrig. Im Unterschied zu den Normalstationen, die seit Wochen einen stetigen Anstieg zeigen und das Gesundheitspersonal bereits an die Grenzen bringen. Immerhin ist gerade Urlaubszeit und auch das Gesundheitspersonal von Krankenständen und Infektionen betroffen.



Corona-Hotspots

Am meisten Fälle werden derzeit in Wien, Burgenland und Niederösterreich gemeldet. Auf regionaler Ebene ist aktuell der Bezirk Neusiedl am See mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 1.277 der Hotspot Österreichs. Dahinter folgen Güssing, Mistelbach und Wien. Am wenigsten Fälle gibt es in Rust, Voitsberg und Spittal an der Drau.

Bezirk 7-Tages-Inzidenz Neusiedl am See 1.277 Güssing 1.265 Mistelbach 1.252 Wien 1.228 Oberpullendorf 1.207 Korneuburg 1.179 Bruck an der Leitha 1.156 Urfahr-Umgebung 1.147 Ried im Innkreis 1.143 Baden 1.108

Quarantäne-Regel wohl vorerst verschoben

Mitten in diese starke Welle - laut Prognosen könnte sie während des ganzen Sommers auf hohem Niveau andauern - platzte die Polit-Debatte über eine Lockerung der Quarantäne. Just GeCKo-Chefin und Gesundheitsministeriums-Sektionschefin Katharina Reich meinte, man könne diese gegen "Verkehrsbeschränkungen" eintauschen. Diese würden vorsehen, dass Infizierte mit Maske an ihren Arbeitsplatz dürfen.

Die meisten experten lehnen das zum jetzigen Zeitpunkt ebenso ab wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, der ein Comeback der Masken im August andenkt. "