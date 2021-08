Startschuss für 3. Stich

Vor allem für Ältere und Risikopatienten ist ein „Boost“ für die Antikörper nötig.

Wien. Jetzt geht es auch bei uns los mit der dritten Corona-Impfung. Niederösterreich startet als erstes Bundesland mit der Auffrischung. Am Wochenende beginnen manche Kliniken auch in Salzburg. Noch kein Startdatum gibt es aus den anderen Bundesländern.

Ablauf der Impfung

Was überall gleich ist: Es werden nur die Impfstoffe von Biontech Pfizer und Moderna verwendet.

Ablauf. Als Erstes sind Ältere und Risikopatienten in Pflegeheimen und Kliniken dran (Ziel: sechs bis neun Monate nach ihrer letzten Impfung). Diese Gruppe bildet weniger Antikörper und baut sie auch rascher ab. Etwa 80.500 Personen sind betroffen.

Phase 2. Alle zwischen 18 und 65 Jahren sollen innerhalb von zwölf Monaten ihren Drittstich erhalten. Hier geht man davon aus, dass die Impfung zumindest neun Monate schützt.

Deutschland ist Vorreiter

Vorreiter sind wir nicht: Bayern startete vor zwei Wochen mit „Booster“-Impfungen, in Israel sind schon 30-Jährige dran.

Normale Kampagne bremst sich extrem ein

Langsam. Währenddessen lassen sich bei uns immer weniger den ersten oder zweiten Stich geben. In der vergangenen Woche waren es nur 95.000 – so viele ließen sich Mitte Juli an einem einzigen Tag schützen.