Streit ums Maskentragen eskalierte: Ohrfeigen-Attacke in Zug

Wienerin und Schweizer ohrfeigten einander.

Linz. Ein Streit über das korrekte Tragen einer Maske ist in der Nacht auf Freitag in einem gerade in den Linzer Hauptbahnhof einfahrenden Zug eskaliert. Eine 42-jährige Wienerin und ein 17-jähriger Schweizer hatten aufeinander eingeschlagen, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Die Frau hatte sich über zwei Fahrgäste geärgert, die den Mund-Nasenschutz nicht bzw. nicht korrekt trugen. Es kam zu einem Streit. Die beiden Männer filmten die Frau. Diese ohrfeigte daraufhin den 17-Jährigen, er schlug zurück.