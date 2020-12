Die Drosten-Studie analysiert einen der ersten größeren Sars-CoV-2-Ausbrüche in einem Club in Deutschland.

Drei Abende in einem Berliner Club waren für eines der ersten Superspreading-Events in Deutschland verantwortlich. Charité-Virologe Christian Drosten hat in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut und dem Gesundheitsamt Berlin-Mitte drei Clubabende in Berlin zu Beginn der Pandemie untersucht. Die Ergebnisse der im Fachmagazin "Emerging Infectious Diseases" veröffentlichten, noch nicht geprüften Studie, zeigen, wo das Ansteckungsrisiko im Nachtleben groß ist, und wer besonders davon betroffen ist.

Für die Studie wurde der "Club X" (Anm. so wird er in der Studie genannt) zwischen 29. Februar und 5. März untersucht. Insgesamt waren 650 (150, 200 und 300) Gäste, sowie 16 Clubmitarbeiter anwesend. 74 Infizierte ließen sich auf diesen einen Ort zurückführen. Die Studie ergab, dass die Mitarbeiter am meisten betroffen waren und eine anhaltende Virusübertragung verursachten. "Dieser Ausbruch zeigt das Potenzial für Superspreader-Events und bestätigt die aktuellen Clubschließungen", heißt es in der Untersuchung.