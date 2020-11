Studie zeigt, wie viele Corona-Fälle es an unseren Schulen wirklich gibt

Schulen als Corona-Hotspot? Eine Dunkelziffer-Studie zeigt, wie viele Schüler an Corona erkrankt sind, ohne es zu wissen.

Die Diskussionen um die geplante Wiederöffnung der Schulen nach dem Lockdown reißen nicht ab. Wie gefährlich ist die Infektionsgefahr in den Klassen wirklich?Im Rahmen einer groß angelegten SARS-CoV-2-Monitoringstudie an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen wird mittels Gurgeltests das ganze Schuljahr über die Häufigkeit aktiver Corona-Infektionen bei Schülern und Lehrern in ganz Österreich erhoben.