'Sturm auf Wien' mit Großdemo

Die Corona-Leugner wollen wieder in der Wiener Innenstadt aufmarschieren.

Wien. Es wird einfach nicht ruhiger um die heimische Corona-Leugner-Szene: Nachdem führende Köpfe der radikalen Szene gemeinsam mit Neonazis Alko-Exzesse feierten – ÖSTERREICH berichtete –, scheint die dort angekündigte „härtere Gangart“ schon am Samstag in Wien bevorzustehen:



Megademo. Pünktlich zu Mittag am Wiener Heldenplatz wollen die Corona-Leugner wieder aufmarschieren. In einschlägigen Telegram-Kanälen wird die geplante Großdemo als „breiteste Bürgerbewegung, die es je gab“, tituliert. Von mehr als 100.000 Teilnehmern ist dort die Rede – tatsächlich waren es allerdings bisher trotz großer Ankündigungen nie mehr als rund 40.000.



Organisatoren. Laut eigenen Angaben wird die Großkundgebung von Hannes Brejcha, Kopf der rechtsextremen Gruppe „Fairdenken“, in Kooperation mit Corona-Leugner-Sprachrohr Martin Rutter veranstaltet.

Rechter Rand. Wer also demonstrieren geht, tut das Seite an Seite mit Neonazis und radikalen Corona-Leugnern, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Nicht zuletzt das Alko-Party-Video mit Neonazi Gottfried Küssel zeigt, wie sehr die Corona-Leugner-Szene in die heimische rechtsextreme Szene eingebettet ist. Es bleibt abzuwarten, ob das Teilnehmer abschreckt.