Tests auch nach dem Ende der Sicherheitsphase

Bildungsminister Faßmann will auch weiterhin auf seine Schultests setzen.

Wien. Am Freitag endet in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die dreiwöchige Sicherheitsphase an den Schulen. Derzeit wird dreimal pro Woche getestet, zusätzlich muss überall außer am eigenen Sitzplatz eine Maske getragen werden. Ab nächstem Montag entscheidet dann die Einteilung in drei Risikostufen über die jeweiligen Coronaregeln in den Ländern.

Weiter testen. Fest steht: Bildungsminister Heinz Faßmann will bei allen ungeimpften Schülern auch weiterhin Schultests durchführen. Bei den 6- bis 12-Jährigen ist das bereits vorgesehen, da sie sich noch nicht gegen Covid-19 impfen lassen können.

Entscheidung. Über die weiteren Maßnahmen wird am Freitag entschieden, dabei bezieht man sich dann auf die Daten der Corona-Kommission.