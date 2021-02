Aus Drängen von Bayern und Sachsen werden wohl ab Sonntag alle Grenzübertritte zu Österreich kontrolliert werden.

Zunächst preschte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor: „Ich bin wegen der Situation in Tirol sehr besorgt und fürchte ein neues Ischgl. Das brauchen wird nicht“, sagte er. Der CSU-Chef forderte, sowohl Tirol als auch Tschechien offiziell zum „Virusmutationsgebiet“ zu erklären. Der Vorteil für die Bayern: Hierdurch könnten sie die Grenzen punktuell und ausschließlich ins Nachbarland Tirol schließen und verstärkt kontrollieren.

Das werden sie wohl auch tun. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer am Donnerstagnachmittag signalisierte, werde sein Haus grünes Licht für die Ausweisung zum Mutationsgebiet geben. Nur noch vereinzelte Absprachen mit anderen Ministerien seien notwendig, spätestens am Sonntag aber sollen die entsprechenden Verordnungen hierfür in Kraft treten.

Bisher sind Großbritannien, Portugal, Irland, Brasilien und Südafrika in Deutschland als Mutationsgebiete eingestuft, weil in diesen Ländern mutierte Coronavirus-Varianten stark verbreitet sind.