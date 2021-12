Tourist flieht aus Quarantänehotel: Nun droht ihm der Knast

Thailand macht einem Touristen aus Israel, der aus seinem Quarantänehotel floh, bevor er sein Testergebnis bekam, den Prozess.

Wer nach Thailand einreist, muss vor Ort einen PCR-Test machen und im Quarantänehotel bleiben, bis das Testergebnis da ist. Wer nach der Einreise positiv getestet wird, wird entweder behandelt oder in Zwangsquarantäne untergebracht, bis die Ansteckungsgefahr vorüber ist. Ein Touristen aus Israel war beim ersten Test positiv getestet worden – jedoch mit einer leichten Viruslast. Nun musste er auf das Ergebnis des zweiten Tests warten. Das dauerte ihm wohl zu lange – er floh aus dem Hotel, bevor er sein Testergebnis erhielt.

Die thailändischen Behörden achten allerdings streng darauf, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Ein Bankoker Gericht stellte einen Haftbefehl aus – nach dem geflohenen Touristen wurde landesweit gefahndet. Erst hatte der Flüchtige versucht, in Pattaya einzuchecken – allerdings erfolglos ohne Pass. Denn bei der Flucht aus dem Bangkoker Quarantänehotel hatte er wohl vergessen, dass sein Pass noch im Besitz des Hotels war. Also reiste er weiter nach Koh Samui. Da klickten die Handschellen. Der Israeli hatte sich am Mittwoch in einem Restaurant der Polizei gestellt.

Auf den Verstoß gegen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen unter dem nationalen Notstandsdekret steht eine Höchststrafe von zwei Jahren Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von rund 1000 Euro.