"Triage" ist bereits Praxis

In Kärnten und Oberösterreich müssen Ärzte bereits über Leben und Tod entscheiden. Der Politik-Insider von Isabelle Daniel:

Leben und Tod. „Dafür sind wir nicht Ärzte geworden. Wir wollen nicht entscheiden, wer leben darf und wer nicht“, sagt ein Spitalsarzt. In Kärnten und Oberösterreich ist es – das bestätigen Hausärzte und Spitalsärzte ÖSTERREICH – längst zu einer Überlastung gekommen.

Sterberate. Kärnten hat derzeit die höchste Sterberate. Die Ansteckungen in Pflegeheimen sind enorm. „Die meisten Spitäler nehmen keine Patienten mehr aus Pflegeheimen auf“, sagt der Arzt. Und, es gehe nicht nur um jene, die „mit Covid-Lungenentzündungen sehr schlechte Aussichten haben“. Manche Angehörigen würden mit ihren Verwandten bereits in ­andere Bundesländer fahren, um „ein Spitalsbett zu erhalten“. „Es sterben so viele gleichzeitig, wir kommen nicht mehr nach“, sagt ein anderer Arzt aus Kärnten. „Natürlich gibt es die Triage schon.“ Auf ÖSTERREICH-Anfrage sagt die Kärntner Krisenkoordination: „Es gibt keine volle Triage.“

Oberösterreich. Auch Hausärzte in Oberösterreich bestätigen, dass ­Triage „längst passiert“. Ein Hausarzt berichtet von einem 82-jährigen Nicht-Covid-Patienten: „Ich schickte ihn ins Spital, weil er Schwindel, eine niedrige Sauerstoffsättigung hatte und mehrmals gestürzt war.“ Nach „zwei Tagen“ auf einer Normalstation wurde er wieder heimgeschickt. „Sie hatten nur die Platzwunde genäht“, obwohl er Betreuung im Spital ­gebraucht hätte, sagt der Arzt. Er berichtet von ­unzähligen Fällen. Am schlimmsten: Ein 90-jähriges Paar mit Covid, das trotz Lungenentzündung einfach heimgeschickt worden sei. Die Schwieger­tochter alarmierte den Hausarzt: „Ich kann sie doch nicht zu Hause er­sticken lassen.“

In den Spitälern in Kärnten und Oberösterreich käme es auch zur klassischen Katastrophenmedizin: „Natürlich kriegt nicht mehr jeder, der ein Intensivbett brauchen würde, auch wirklich eines. Manche Spitäler geben für ab 70-Jährige keines her.“ Auch in Oberösterreich wird eine Triage dementiert. Ein Spitalsarzt sagt: „Parkinson- oder Schlaganfall-Patienten mit Covid bekommen keine Behandlung mehr.“ Die Katastrophe wurde nicht verhindert. Sie ist längst im Gang.

Isabelle Daniel