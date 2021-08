× Umfrage: 51 % für schärfere Maßnahmen

Die Mehrheit der Österreicher ist für strenge Regeln – und Privilege für Geimpfte.

Wien. Je näher der Herbst kommt, desto mehr befürworten in der Bevölkerung schärfere Corona-Regelungen. In der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.000 Befragte vom 24.–26. 8., max. Schwankung 3,2 %) sprechen sich 51 % – also eine knappe Mehrheit – für die Einführung der sogenannten 1-G-Regel aus.

Zutritt nur für Geimpfte

Zutritt zu gewissen Einrichtungen solle es demnach also nur für Geimpfte geben. Research Affairs fragte auch nach, wo 1G gelten soll. Dabei sind 53 % für die Nacht-Gastro, dann folgen Rockkonzerte und Sportstadien – nur 20 % sind für 1G im Handel (ohne Geschäfte des täglichen Bedarfs).

Übrigens: Eine relative Mehrheit von 41 % ist bereit, sich zum dritten Mal impfen zu lassen – weitere 21 % überlegen es, das wären zusammen 61 %. 12 % finden, zwei Stiche reichen. Nur 26 % wollen sich demnach überhaupt nicht impfen lassen.