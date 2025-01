Umfrage: Das denken die Österreicher heute über Corona-Maßnahmen

Während das Vertrauen in die Politik sank, werden die meisten Maßnahmen goutiert.

Das Vertrauen der Österreicher in die Politik ist durch die Corona-Pandemie gesunken. 52 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Unique Research-Instituts (für den "Pragmaticus") an, dass das Vertrauen in die Politik geschwächt wurde. 35 Prozent sahen es als nicht beeinflusst. Nur 10 Prozent meinten, dass das Vertrauen gestärkt wurde, 4 Prozent machten keine Angabe. Die Maskenpflicht fanden hingegen 81 Prozent "absolut" oder "teilweise bzw. zeitweise" richtig.

Auch das Vertrauen in die Medien sank laut der Online-Befragung des Unique Research-Instituts von Meinungsforscher Peter Hajek deutlich (Stichprobengrößen: 800 Befragte, Befragungszeitraum 18. Dezember 2024 bis 7. Jänner 2025). 44 Prozent sahen das Vertrauen in "klassische Medien wie Zeitungen, Fernsehen oder Radio" geschwächt, für 37 Prozent wurde es nicht beeinflusst, für weitere 14 Prozent gestärkt.

Das Vertrauen in Social Media bewerteten 43 Prozent als geschwächt, 36 Prozent als unbeeinflusst und 8 Prozent als gestärkt. Bei der Wissenschaft hält sich die Anzahl jener, die nun weniger Vertrauen sehen (34) Prozent mit jenen, die das Vertrauen gestärkt sehen (33) die Waage.

Maskenpflicht für 81 Prozent richtig

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus bewertete laut dieser Umfrage der überwiegende Teil der Befragten positiv - abgesehen von der (zwar beschlossenen, aber nie implementierten und später wieder abgeschafften) Impfpflicht. Die Maskenpflicht fanden 49 Prozent "absolut" und 32 Prozent "teilweise bzw. zeitweise" richtig - insgesamt also eine Zustimmung von 81 Prozent. 17 Prozent hingegen bewerteten diese Maßnahme als "absolut falsch".

Die "3G"-Regeln (geimpft, getestet oder genesen) fanden 32 Prozent "absolut" richtig, 34 Prozent "teilweise bzw. zeitweise", weitere 32 Prozent lehnten diese vollkommen ab. Auch die Schließung von Schulen und Kindergärten stieß mit 26 Prozent ("absolut" richtig) und 41 Prozent ("teilweise bzw. zeitweise") auf überwiegende Zustimmung. 29 Prozent bewerteten diese als "absolut falsch". Ähnlich war auch die Zustimmung zu den Lockdowns: 23 Prozent sahen sie als "absolut richtig", 46 Prozent als "teilweise bzw. zeitweise". "Absolut falsch" war das Zusperren für 28 Prozent.

Befragte bei Impfpflicht gespalten

Bei der Impfpflicht zeigte sich hingegen ein deutlich anderes Bild: 46 Prozent meinten, diese wäre "absolut falsch" gewesen. 21 Prozent bewerteten die Verpflichtung als "absolut richtig", "teilweise bzw. zeitweise" war sie das für 30 Prozent.

Die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft durch Corona sahen 37 Prozent "auf jeden Fall", weitere 42 Prozent antworteten hier mit "eher ja". Dennoch glaubt laut der Erhebung die Mehrheit von 53 Prozent, dass Corona die Wahlentscheidung bei der Nationalratswahl "gar nicht" beeinflusst hat. 19 Prozent meinten dazu, dass die Pandemie "eher" keinen Einfluss auf das Wahlverhalten gehabt hat.