Erleichterung für Corona Geimpfte: In diesen Ländern ist Sommerurlaub ohne Quarantäne und Tests möglich.

Der deutsche Reiseveranstalter aus Düsseldorf, Alltour, macht es vor: Nur mehr Menschen, die gegen das Corona-Virus geimpft worden sind, dürfen in ihren Hotels nächtigen. Obwohl es zunächst Kritik für das Unternehmen hagelte, schlagen nun immer mehr Urlaubsländer in dieselbe Kerbe.

In diese Länder dürfen Sie einreisen

In der Europäischen Union wird derzeit über einen Impfpass für Reisende lediglich diskutiert. Einige Länder sind schon einen Schritt weiter und haben Fakten geschaffen: Nur wer geimpft ist und in den vergangenen 90 Tagen eine Corona-Infektion überstanden hat, darf in das Land einreisen. Test- und Quarantänepflicht fallen in diesen Fällen weg.

Madeira: Die portugiesische Insel, Madeira, ist eines der "freien" Reiseziele für Geimpfte und Genesene. Die Impfbescheinigung müsse in englischer Sprache vorliegen und auch die Art des Impfstoffes muss angegeben sein. Für alle anderen gilt weiterhin die Pflicht eines negativen PCR-Testes.

Polen und Georgien: Wer einen Impfnachweis bringt oder ein Attest, die Corona-Infektion überstanden zu haben, daf nun auch in Polen und Georgien seinen Urlaub verbringen. Georgien betont dabei, dass es wichtig ist, vollständig geimpft zu sein. Beide Impfdosen müsse verabriecht

Estland und Rumänien: Dasselbe verkünden Estland und Rumänien. All jene, die einen Impfnachweis bringen, dürfen die Länder uneingeschränkt bereisen.

Ausnahme Seychellen

Ein weiteres beliebtes Reiseziel, die Inselgruppe Seychellen, ist mit den Lockerungen noch etwas vorsichtiger: Für Reisende entfällt zwar die Quarantänepflicht, einen negativen PCR-Test müssen sie dennoch vorweisen.

Griechenland fordert Impfpass

Das stark vom Tourismus abhängige Griechenland setzt sich stark für einen EU-Impfpass ein. "All jene, die geimpft sind, sollen frei reisen dürfen", forderte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bereits vor Wochen. Spanien, Portugal und Malta signalisierten ihre Zustimmung. Die Forderung dürfte allerdings erst in den Sommermonaten umgesetzt werden. Vorerst gilt auch in Griechenland nach wie vor: Zutritt nur mit negativem PCR-Test.

Was sagen die Fluggesellschaften?

Da nicht alle Urlaubsziele nur eine Autofahrt entfernt sind, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie sieht es mit Flügen und Kreuzfahrten aus? Bereits im November kündigte die australische Fluggesellschaft Quantas an, nur mehr Corona-Geimpfte ins Flugzeug zu lassen. Andere Airlines zeigten sich entrüstet und irritiert.

Auch bei den Kreuzfahrt-Anbietern hört man nichts dergleichen: Sie planen keine Impflicht. Letztlich hätten ja die angelaufenen Häfen ein Wörtchen mitzureden…