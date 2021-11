VdB-Appell vor Gipfel: "Bitte Leben retten"

Heute Mittag verhandeln ­Regierung und Länder um weitere Maßnahmen gegen Delta-Desaster.

Wien. 13.100 neue Fälle wurden gestern offiziell angegeben. 48 weitere Menschen verloren gestern ihr Leben. Und die Delta-Welle steigt weiter.



Die Regierungsspitze – Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein – verhandelt heute Mittag mit den neun Landeshauptleuten über einen „Lockdown für Ungeimpfte“. Dieser dürfte bereits ausgemachte Sache sein.



Experten. Aber: Österreichs führende Wissenschafter – die seit Sommer vor einer Eskalation der vierten Welle gewarnt hatten – gingen bereits am Freitag in einer gemeinsamen Stellungnahme in die Offensive und forderten eine „Kontaktreduktion von 30 Prozent, eine „2G plus“(geimpft, genesen und getestet) -Regel und ein rasches Agieren. In Oberösterreich steht das Gesundheitssystem bereits knapp vor dem Kollaps.



Gestern appellierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum ersten Mal in dieser Pandemie vor dem Gipfel an Bundes- und Landesregierungen: „Die Lage ist sehr ernst. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Hören Sie auf den Rat der Experten.“ Man müsse jetzt Leben retten.



