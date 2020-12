Virologe warnt: 'Lockerungen nicht sehr klug'

Der am New Yorker Mount Sinai Hospital in New York tätige steirische Virologe Florian Krammer ist skeptisch bezüglich der am Montag in Kraft tretenden Lockerungen des Lockdowns in Österreich: "Aus virologischer Sicht ist das nicht besonders klug. Wenn man noch so viele Virusinfektionen hat, kann es sehr leicht dazu kommen, dass es gleich wieder zu einer explosionsartigen Ausbreitung des Virus kommt", sagte er am Sonntag in der ORF-Ö3-Radiosendung "Frühstück bei mir".

"Es wäre besser gewesen, wenn man noch in dem Lockdown geblieben wäre, bis die Zahlen wirklich hinuntergehen. Sie sollten unter 500 gehen, besser noch 200, bis man sagt, dass die Restriktionen gelockert werden können", betonte Krammer.

Genmaterial nicht verändert

Positiv bewertete er die erste Notfallzulassung eines Covid-19 Impfstoffes, dem Biontech/Pfizer mRNA-Impfstoff, in Großbritannien: "Von wissenschaftlicher Seite ist es sehr erfreulich. Es ist noch nie ein Impfstoff in dieser Geschwindigkeit entwickelt und zugelassen worden. Die klinische Entwicklung ist mit der gleichen Sorgfalt durchgeführt worden und ich habe wenig Bedenken, was die Sicherheit betrifft, weil diese Impfstoffe bereits an 40.000 Menschen getestet wurden und man schon vorher Daten von diesen mRNA-Impfstoffen hatte. Aber natürlich muss weiterhin Sicherheits-Monitoring betrieben werden." Die häufig geäußerten Bedenken, dass die genbasierten Impfverfahren mittels mRNA Impfstoffe das Erbmaterial verändern, sieht Krammer nicht: "Das Genmaterial wird nicht beeinflusst oder verändert. Die Gefahr, dass die Messenger-RNA, die man einbringt, plötzlich im Zellkern auftaucht und sich in die Erbsubstanz integriert, ist aus wissenschaftlicher Sicht verschwindend gering."

Krammer glaubt aber, dass das Immunsystem stark auf die drei kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoffkandidaten - neben der Vakzine von Biontech/Pfizer sind das ein weiterer mRNA-Impfstoff von Moderna und der Vekror-Impfstoff von AstraZeneca - stark reagieren wird. "Das äußert sich in Schmerzen an der Einstichstelle, es kann sein, dass man sich müde fühlt für ein oder zwei Tage, in manchen Fällen tritt Kopfweh auf oder auch erhöhte Temperatur." Man sehe das vermehrt bei neuen Impfstoffen. "Das muss man den Leuten mitteilen. Es sind kurzfristige Nebenwirkungen, die nicht gefährlich sind, aber sehr unangenehm." Wegen dieser Nebenwirkungen sei es "auch sehr unwahrscheinlich, dass diese Covid-19-Impfstoffe für Kinder zugelassen werden".

Rückkehr zur Normalität

Am heutigen Stand der Forschung sei eine Auffrischung "wahrscheinlich nach ein paar Jahren notwendig", erläuterte der Experte. Zur Wirkung: "Der Impfstoff schützten vor Erkrankungen, man spricht von einer 95-prozentigen Effizienz - das heißt, das Risiko zu erkranken wird durch die Impfung um 95 Prozent reduziert. Ob die Impfung vor Infektionen schützt, ist eine offene Frage. Das muss weiter untersucht werden - ich kann mir vorstellen, dass Leute, die geimpft sind, sich auch noch infizieren können und weiter ansteckend sind." Eine Durchimpfungsrate von 75 Prozent wäre erstrebenswert, "damit sich schnell etwas ändert", meinte Krammer.

Der Experte vermutete, "dass das Leben im späten Frühjahr, Anfang Sommer wieder relativ normal sein wird". Auch auf die Masken werde man wieder verzichten können. "Wir werden das Virus nicht eliminieren, das wird uns bleiben, aber wenn es wenig Fälle gibt ist es kein Problem. Im privaten Bereich wird sich wesentlich rascher etwas verändern: wenn in einer Familie die Hochrisikopatienten geimpft sind, kann man schnell wieder zu einem normalen Leben zurückgehen." Die Impfpflicht lehnt Krammer ab: "Ich halte davon gar nichts. Eine Impfpflicht ist kontraproduktiv. Wenn man Leute zwingt etwas zu tun, dann wird die Opposition stärker."