Virologin verrät: So viel wird der Corona-Impfstoff kosten

Virologin Christina Nicolodi sprach im Ö1-Interview über den aktuellen Stand der Coronavirus-Impfstoffentwicklung und was ein solches Mittel gegen Covid-19 kosten wird. Österreich habe sich bereits 600.000 Impfdosen gesichert, was eine gute Sicherheit aufweisen soll, sagt die Expertin, die seit einem guten Jahrzehnt an der Entwicklung von Impfstoffen mitarbeitet.

Die Entwicklung des Impfstoffes für Österreich befinde sich schon in Phase Drei, doch die Wirksamkeit wird sich erst Anfang des nächsten Jahres zeigen. Nicoldi berichtet, dass der britisch-schwedische Pharmakonzern "AstraZeneca" bereits ankündigte, dass eine Dosis des Corona-Impfstoffes etwa 2,50 Euro kosten würde.

Die Virologin hält diesen Preis für realistisch. Sie weist daraufhin, dass der kaufmännische Druck enorm sei. Denn damit die Zulassung zum Vertrieb gegeben würde, müsse die Qualität über drei verschiedene Chargen hin gleichbleiben. Allerdings würden Förderungen von Staaten oder aus Fonds trotzdem für relativ geringe Preise sorgen.