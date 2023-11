Virologin Dorothee von Laer sprach in der ZiB2 bei ORF-Anchor Armin Wolf über die steigenden Corona-Zahlen der letzten Wochen.

Seit mehreren Wochen steigen die Corona-Zahlen wieder an. Die Leiterin des Institutes für Virologie an der MedUni Innsbruck, Dorothee von Laer, kommentierte in der ZiB2 am Montag die momentane Covid-Situation in Österreich.

Über den Anstieg der Corona-Zahlen in den letzten Wochen sagt sie: "Ich denke wir haben jetzt eine Herbst-Welle, die gestartet ist, wie jeden Herbst." Corona sei das erste Virus, dass im Winter auftauche und Atemwegserkrankungen verursache, so die Virologin. Das überrasche keinen mehr, dass im Herbst die Corona-Zahlen steigen, so von Laer.

Sie halte das Risiko, dass durch die neue Infektionswelle wieder Spitäler überlastet würden für gering. In der Bevölkerung habe man immer noch eine gute Immunität, die vor allem schwere Verläufe und Hospitalisierungen verhindere, so die Virologin.

Wo eine Maskenpflicht jetzt sinnvoll ist

Dorothee von Laer erklärt wo eine Maskenpflicht sinnvoll wäre: "Überall wo vulnerable Personen sind, ist eine Maskenpflicht sinnvoll, dazu gehören Krankenhäuser, Altenheime, aber auch wenn man die Oma besucht, oder man einen Verwandten hat, der Diabetes hat, oder sogar einen schweren Immundefekt. Da sollte man schon überlegen eine Maske zu tragen. Man darf ja nicht vergessen, man kann ansteckend sein, auch ohne das man Symptome hat", so die Virologin.

Die Instituts-Leiterin glaube nicht, dass es eine allgemein Maskenpflicht diesen Winter brauche. "Es wäre sinnvoll, aber es ist wohl kein gesellschaftlicher Konsens, dass man das macht", sagt die Virologin. Sie selbst trage Maske, wenn sie ihren 92-jährigen Vater, der ein Herzleiden hat, besucht.

Ob es eine Impfung brauche, wenn man gesund, unter 60 Jahren sei, bereits Corona hatte oder aufgefrischt ist? In diesen Fällen würde eine Impfung nicht schaden, aber man würde es nicht dringend empfehlen, so von Laer.