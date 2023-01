Vorwürfe zu mutiertem Coronavirus: Jetzt reagiert Pfizer

Mit einem heimlich aufgenommenen Video sorgt "Project Veritas" derzeit für große Aufregung im Netz. Der leitende Pfizer-Angestellte Jordon Trishton Walker behauptet darin vor versteckter Kamera, sein Unternehmen erforsche eine Möglichkeit, das Coronavirus durch “gerichtete Evolution” zu “mutieren”.

BREAKING: @Pfizer Exploring "Mutating" COVID-19 Virus For New Vaccines



"Don't tell anyone this...There is a risk...have to be very controlled to make sure this virus you mutate doesn't create something...the way that the virus started in Wuhan, to be honest."#DirectedEvolution pic.twitter.com/xaRvlD5qTo