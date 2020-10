Wann der Lockdown kommt

Experten und Politiker nennen den Lockdown wieder als realistische Konsequenz - Virologe Nowotny: ''Lockdown schon in 1 Monat möglich'' - Kanzler Kurz im exklusiven oe24.TV-Interview zu Corona & Lockdown.

Wien. Die Situation ist bedrohlich. Gestern wurden 2.456 neue Fälle gemeldet. Obwohl es ein Feiertag war – somit weniger getestet wurde –, ist diese Zahl mehr als doppelt so hoch wie am Montag der Vorwoche. Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte im exklusiven oe24.TV-Interview am Nationalfeiertag wann es zu einem Lockdown kommt (s. unten).

„Je höher die Ansteckungszahlen sind, desto restriktivere Maßnahmen braucht es“, sagte VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz nach dem Ministerrat. Oberstes Ziel ist, die Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern. „Die Ultima-Maßnahme ist ein zweiter Lockdown“, drohte Kurz.

Noch vor wenigen Tagen hätten nur die Wenigsten an ein Comeback dieser Maßnahme geglaubt. Jetzt hängt der Begriff wie ein Damoklesschwert über den täglichen Statistiken.

Angespannt. Die Lage auf den intensivmedizinischen Abteilungen wird immer angespannter. Die Experten blicken mit Sorge auf die Zahlen. Derzeit werden 188 schwer kranke Patienten behandelt. Vor zwei Wochen waren es 97. Das bedeutet einen Anstieg von 94 %.

Oberflächlich betrachtet gibt es genug Intensivbetten, 651 sind laut AGES derzeit frei. Die Verteilung durch das Land ist aber sehr unterschiedlich.

In Tirol sind laut Experten nur acht Betten frei.

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) warnt, dass die Spitäler in einer Woche überlastet sein könnten.

In Mödling gebe es laut Meldungen zu wenig Personal für die Covid-Betreuung.

Auch in Wien sind im Kaiser-Franz-Josef-Spital die Covid-Intensivbetten voll.

Befürchtung. Virologe Norbert Nowotny befürchtet im schlimmsten Fall einen nötigen Lockdown in einem Monat. Kanzler Kurz im oe24.TV-Interview: „Wenn das Wachstum weiter so rasant ist, stoßen wir an die Grenzen der Belastbarkeit der Intensivmedizin. Das müssen wir verhindern.“

Geheimgipfel im Kanzleramt. Am Montagnachmittag gab es laut ÖSTERREICH-Informationen eine Geheimsitzung im Kanzleramt über neue Maßnahmen. Bei 6.000 Neuinfektionen am Tag sei ein Lockdown alternativlos.

Lockdown schon Ende November? Mögliches Szenario: ein „Lockdown light“ mit Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungsverbot und einer Schließung der Gastronomie. Geschäfte würden aber weiter offen bleiben. Wenn die Zahlen weiter so steigen, könnte die Lockdown-Grenze von 6.000 Neuinfektionen pro Tag schon Ende November, spätestens Anfang Dezember erreicht werden.

"Lockdown schon in 1 Monat möglich"

Virologe Norbert Nowotny über einen möglichen baldigen Lockdown.

ÖSTERREICH: Wie realistisch ist ein Lockdown?

Nowotny: Noch haben wir Kapazitäten. Aber ich denke, wenn die Zahlen weiter so stark steigen - davon müssen wir leider ausgehen -, dass wir in einem Monat möglicherweise an diesem Punkt angekommen sind.

ÖSTERREICH: Was sollen wir tun?

Nowotny: Auch wenn wir neue Maßnahmen eingeführt haben, ich denke, wir brauchen zusätzliche. Dringend trete ich für mehr Homeoffice ein. Das bedeutet immerhin, dass das Virus in den Familien bleibt und nicht in die Arbeit und in die öffentlichen Verkehrsmittel gebracht wird. Dann bräuchten wir eine bundesweite frühere Sperrstunde von 23 oder 22 Uhr. Zusätzlich sollten jene Bezirke, in denen die Ampel auf Rot steht, bezirksspezifische strengere Maßnahmen treffen. So könnte man wenigstens den Lockdown länger abwenden.

Kanzler Kurz: "Stoßen an Grenzen der Belastbarkeit"

Wien. oe24-Chefredakteur Niki Fellner sprach am Nationalfeiertag mit Kanzler Sebastian Kurz über die aktuelle Corona-Situation. Der Bundeskanzler lüftete dabei exklusiv auf oe24.TV erstmals einige Details zu einem möglichen Lockdown. Das gesamte oe24.TV-Interview finden Sie oben im Artikel zum nachschauen.