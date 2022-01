Wegen Corona-Vorfall: Ex-Polizeichef gibt Orden zurück

Für seine treuen Dienste als Bezirkspolizeikommandant erhielt ein Tiroler einen Orden – diesen schickte er nach einem schockierenden Corona-Vorfall jedoch an Van der Bellen zurück.

20 Jahre stand er im Dienst des Staates und erhielt sogar einen Orden – doch den schickte der Tiroler Josef Bodner nun an Bundespräsident Van der Bellen zurück. Der Grund: Der Ex-Polizist erlebte in einem Schnellrestaurant in Wörgl mit, wie ein älterer Mann an der Kassa abgewiesen wurde, weil sein Impfstatus nicht mehr aktuell war. Der ungenügend Geimpfte musste sein Essen stehen lassen und wurde aus dem Lokal verwiesen. "Das ist nicht mehr jenes Österreich, auf das ich stolz war", erklärte Bodner gegenüber der Kronen Zeitung.

"Mich hielt es nicht mehr auf meinem Platz. Ich habe mich zutiefst für die Bundesregierung geschämt und dies dem alten Herren und seinem jungen Begleiter auch gesagt", erzählt er. "Weit haben wir es in Österreich gebracht – dass jemandem aus der Nachkriegsgeneration seine Mahlzeit verweigert wird, weil der Impfstatus nicht passt." Daraufhin fasste der Ex-Polizist den Entschluss, sein Ehrenabzeichen der Republik Österreich abzugeben. Denn das Abzeichen habe für ihn somit keinen Wert mehr.