Welche Altersgruppe am meisten geimpft ist

Mückstein appelliert: ''Impftempo darf in entscheidender Phase nicht nachlassen.''

Wien. Mit Stand Donnerstag (29. Juli 2021, 00:00 Uhr) haben 4.479.543 Menschen, das sind 50,15 % der österreichischen Gesamtbevölkerung, eine vollständige Grundimmunisierung erhalten, wie das Gesundheitsministerium in einer Aussendung informiert. Insgesamt wurden bisher 9.553.753 Impfdosen verabreicht, 5.264.597 Menschen sind teilimmunisiert. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne): "Mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ist nun durch die Vollimmunisierung sehr gut gegen das Coronavirus und somit die hochansteckende Delta-Variante geschützt. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel und müssen weiterhin alles tun, um das Impftempo auch während der Sommer- und Ferienzeit hoch zu halten."

Immunisierung nach Altersgruppen

(Stand 29. Juli 2021, 00:00 Uhr)



von 12-15 Jahre: 5,4 % vollimmunisiert (bzw. 20,8 % teilimmunisiert)

von 16-25 Jahre: 34,4 % vollimmunisiert (bzw. 51,3 % teilimmunisiert)

von 26-35 Jahre: 41,7 % vollimmunisiert (bzw. 54,6 % teilimmunisiert)

von 36-45 Jahre: 49,7 % vollimmunisiert (bzw. 61,5 % teilimmunisiert)

von 46-55 Jahre: 59,6 % vollimmunisiert (bzw. 67,5 % teilimmunisiert)

von 56-65 Jahre: 70,8 % vollimmunisiert (bzw. 77,3 % teilimmunisiert)

von 66-75 Jahre: 79,2 % vollimmunisiert (bzw. 83,6 % teilimmunisiert)

älter als 75 Jahre: 82,5 % vollimmunisiert (bzw. 86,2 % teilimmunisiert)

In dieser wichtigen Phase dürfe die Impfmotivation keinesfalls nachlassen, so Mückstein: "Ich kann nur eindringlich dazu aufrufen, sich so rasch wie nur möglich impfen zu lassen und damit das Risiko einer möglichen Ansteckung zu minimieren. Bitte halten Sie unbedingt auch den 2. Termin bei allen zweiteiligen Impfungen ein, nur so ist eine vollständige Immunisierung möglich. Speziell jüngere Menschen möchte ich motivieren, den Sommer nicht nur zur Erholung, sondern auch für die Impfung zu nutzen, um vor dem Risiko einer COVID-19-Infektion bestmöglich geschützt zu sein."