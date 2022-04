Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat zwei neue Mutationen in die Liste der besorgniserregenden Varianten (Variants of Concern) aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Omikron-Varianten BA4 und BA5, die erstmals in Südafrika entdeckt wurden.

Though if we're unlucky intrinsic severity will jump back to Delta level.

I'm curious how this will go.

Also, crazy that the virus keeps evolving like this. Doesn't seem to stop at all. If anything the sweeps get faster right now.