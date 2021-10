Wieder Corona-Cluster im Rotlichtmilieu

In einem Laufhaus in der Steiermark wurden zwei Corona-Fälle bekannt.

Steiermark. Am Freitagnachmittag wurden zwei Corona-Fälle im Laufhaus "Lora Dora" in Bärnbach bekannt. Alle Personen, die sich zwischen 2. und 4. Oktober dort aufgehalten haben, sind von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg aufgerufen, ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen besonders aufmerksam zu beobachten.

Beim Auftreten von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, trockenem Husten, Fieber oder Verlust des Geschmackssinnes würden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis 'Cluster Lora Dora' zu kontaktieren, wie die "Kleine Zeitung" die BH zitiert. In diesem Fall sei der Kontakt zu anderen Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.

Bereits zweiter Cluster im Rotlichtmilieu

Die Behörde empfiehlt auch den beschwerdefreien Personen, die im genannten Zeitraum im Laufhaus "Lora Dora" waren, sich nach Möglichkeit freiwillig einem kostenlosen PCR-Test unterziehen und den Kontakt zu anderen Menschen reduzieren.

Bereits im August gab es einen Corona-Cluster im Rotlichtmilieu in der Steiermark. Damals war der Spielfelder Nachtclub "Funny Hill" betroffen.