Wien: Dritter Stich ab sofort ohne Anmeldung

An insgesamt 34 Standorten inklusive dem Austria Center bzw. bei Impfbussen.

Die Corona-Auffrischungsimpfung ist in Wien ab sofort auch ohne Anmeldung erhältlich. Das teilte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit. Das Angebot können all jene in Anspruch nehmen, deren Zweitstich mindestens sechs Monate zurückliegt.

Der dritte Stich wird an 34 Standorten inklusive dem Austria Center sowie zusätzlich bei den zwei Impfbussen - deren Standorte wechseln - ohne vorherige Anmeldung verabreicht. Die betreffenden Örtlichkeiten sind über impfservice.wien/corona abrufbar. Für die kleinen Impfzentren der Stadt oder auch für jene etwa der ÖGK ist weiterhin eine Anmeldung nötig.

Auch bei den impfenden Ärztinnen und Ärzten im niedergelassenen Bereich ist eine direkte Vereinbarung notwendig. Die Auffrischungsimpfung wird mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer sowie mit jenem von Moderna verabreicht.