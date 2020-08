Wien prescht vor: Ab sofort Gratis-Coronatests für ALLE Reiserückkehrer

Teststraße ab sofort für RückkehrerInnen aus den Balearen, aus Nicht-Hochrisikoländern und aus den Bundesländern befahrbar

Nicht nur Kroatien-Rückkehrer, sondern auch Urlauber aus Nicht-Risikoländer können sich künftig in Wien gratis testen lassen. Aufgrund des hohen Andrangs öffnet die Stadt Wien das Drive-In und Walk-In beim Ernst-Happel-Stadion nun für alle Urlauber - auch jene aus den Bundesländern.

Im Detail heißt das: Die Gratis-Testung können Balearen-Urlauber in Anspruch nehmen, die zwischen 14. August 2020 (ab 00:00 Uhr) und bis inklusive 23. August zurückgekehrt sind, und Personen, die seit 14. August 2020 (ab 00:00 Uhr) entweder aus Nicht-Risikoländern oder aus österreichischen Bundesländern eingereist sind.

Nicht-Risikoländer im Sinne der COVID-Einreiseverordnung des Bundes – und in diesem Screening-Programm umfasst – sind: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Reiserückkehre aus den österreichischen Bundesländern müssen einen Aufenthalt außerhalb Wiens von durchgehend 4 Tagen oder länger nachweisen können, um den kostenlosen Test im Rahmen dieses Screeningprogramms in Anspruch nehmen zu können. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Personen mit einem Hauptwohnsitz in Wien.