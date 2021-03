Wien steuert auf Corona-Desaster zu

Der aktuelle Corona-Insider von ÖSTERREICH-Redakteurin Isabelle Daniel.

Am Wochenende war Manfred Haimbuchner, seines Zeichens Oberösterreichs FPÖ-Chef, noch symptomfrei, gestern wurde er auf Anraten seines Arztes in stationäre Behandlung aufgenommen. Corona-Positiv wurde er bei einer Routinetestung am 11. März getestet.



Das zeigt einerseits, dass man mit diesen „Asymptomatisch“-Werten der Länder und AGES sehr vorsichtig umgehen muss. Haimbuchner wird in der Statistik etwa als asymptomatischer Fall geführt. Denn der Oberösterreicher war zum Zeitpunkt des Tests ohne Symptome. Er war freilich in Wirklichkeit präsymptomatisch. Das heißt: Infektiös vor Ausbruch der Krankheit. Das dürfte auf sehr viele Menschen, die zum Testzeitpunkt ohne Symptome sind, zutreffen.



