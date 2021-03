In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.019 Neuinfektionen in Wien verzeichnet.

In Regierungskreisen wird laut oe24-Informationen jetzt bereits darüber diskutiert, was passiert, sollte Wien auf eine Inzidenz von über 400 steigen. Derzeit liegt sie knapp unter 300. Denn während man in den anderen Bundesländern die jeweiligen Bezirke abriegeln würde, wäre in Wien nur eine „Bundesland-weite Quarantäne“ möglich, so ein Regierungsinsider. Ein komplette Abriegelung von Wien – so wie beispielsweise in Wr. Neustadt – sei aber „eher unwahrscheinlich“, heißt es. Stattdessen solle es „Reisewarnungen“ für Wien geben. Heißt: Menschen aus anderen Bundesländern müssten sich bei der Rückreise in ihr jeweiliges Bundesland testen lassen.

Testpflicht auch für Pendler?



Offen ist, was das für Pendler bedeuten würde. „Gut möglich, dass sich die dann auch täglich testen lassen müssen so wie jetzt in Wr. Neustadt“, so der Regierungsinsider. Jedenfalls müssten bei einer Inzidenz über 400 wohl die Schulen schließen und ins Home Schooling wechseln. Auch ein harter Lockdown stünde dann wieder im Raum.

Diese Woche rechnen die Modellrechner damit, dass die Auslastung der Intensivstationen in Wien über 33% steigen könnte. Das sei laut den Experten ein kritischer Wert.