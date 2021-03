Wir brauchen dringend einen Pandemie-Tsar und wo ist Kurz?

Viele bewundern derzeit Israel – übrigens zu Recht – für ihre fantastische Impfkampagne und damit verbundene niedrigen Infektionsziele.

Nicht ganz so viele wissen aber, dass Israel sich im Pandemiemanagement nicht nur auf die Politik verlässt. Nicht einmal Politiker selbst. Und das scheint klug.



Mit Ronni Gamzu wurde bereits vergangenen Sommer der Chef eines Krankenhauses zum Pandemie-„Tsar“ ernannt. Er koordiniert die diversen Maßnahmen. Und zwar zentral – ein klein-klein in einer Pandemie ist schließlich höchstens ein Gastgeschenk an das Coronavirus und seine diversen Mutanten.