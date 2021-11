48 Corona-Todesfälle. Sieben-Tage-Inzidenz von 815. Und Spitäler am Limit.

Wien. Gestern wurde mit 13.100 Fällen die höchste Anzahl an Neuinfektionen seit Ausbruch der Pandemie 2020 in Österreich gemessen. Und die Lage scheint sich nicht zu beruhigen. Weitere 48 Menschen verstarben an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Nur deshalb sank die Anzahl an Spitalspatienten. Aber: Intensivstationen in Oberösterreich und Salzburg sind längst am Anschlag.



Vergangene Woche warnte der anerkannte Infektiologe der Uniklinik Salzburg, Richard Greil, bereits auf oe24.TV, dass die „Betten für andere Erkrankte“ – Herz- und Krebspatienten – bereits fehlen.



