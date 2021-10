Wirbel um Masken-Tee in Apotheken

Das österreichische Traditionsunternehmen Dr. Kottas bietet einen eigenen Masken-Tee an, der in Apotheken verkauft wird. Doch die Produktbeschreibung sorgt für Aufregung im Netz.

Der Kräutertee von Dr. Kottas verspricht Linderung bei einem rauen Gefühl und Kratzen im Hals beim Maskentragen und kostet in den österreichischen Apotheken ca. 5,30 Euro. "Eibisch und Spitzwegerich befeuchten die Schleimhäute, Kamille beruhigt Mund und Rachen, Thymian und Apfelminze bringen den frischen Geschmack", bewirbt der Hersteller den Tee auch auf seiner Website. Doch was nach einer harmlosen Produktbeschreibung klingt, sorgt im Netz für Unmut.

So stößt sich eine Ärztin auf Twitter an der vermeintlichen "Abzocke": "Man braucht KEINEN speziellen Tee, wenn man Masken trägt!!! Die Maske schadet weder Mund- noch Rachenraum", schreibt Lisa-Maria Kellermayr auf Twitter. "Warum ist so eine Abzocke nicht strafbar ?!?!?! Und wenn Apotheker*innen impfen dürften, würde es sicher gleich den Impf-Tee für 30 Euro/Schachtel dazu geben."

Man braucht KEINEN speziellen Tee wenn man Masken trägt!!! Die Maske schadet weder Mund- noch Rachenraum. Warum ist so eine Abzocke nicht strafbar ?????????!?!?! Und wenn Apotheker*innen impfen dürften, würde es sicher gleich den Impf-Tee für 30 Euro/Schachtel dazu geben… #COVID19at pic.twitter.com/qSGM02ITrO — Dr. Lisa-Maria Kellermayr (@drlisamaria) October 1, 2021

Die Ärztin wirft dem Unternehmen Dr. Kottas vor, den Menschen zu suggerieren, die Maske habe negative Effekte und könne Schäden anrichten. Wie der Kurier berichtet, hat sich nun auch der Hersteller zu Wort gemeldet und klargestellt, dass der Tee rein zur Pflege der Atemwege diene und kein "Wunder-Rezept" sei. "Niemand muss den Tee trinken", heißt es.