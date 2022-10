Forscher entwickeln zu 80 % tödlichen Corona-Stamm im Labor

USA. Wissenschaftler der Boston University wollten erforschen, was die Covid-Variante Omikron so übertragbar macht und erschufen ein Virus, das fünfmal infektiöser war. Nach einer Reihe ähnlicher Experimente haben die Forscher einen Corona-Stamm entwickelt, der zu 80 Prozent tödlich verläuft.

Die Variante, eine Kombination aus Omikron und dem ursprünglichen Virus in Wuhan, tötete 80 Prozent der damit infizierten Mäuse, teilte die Universität mit. "Während Omikron bei Mäusen eine leichte, nicht tödliche Infektion verursacht, verursacht das Omikron S-tragende Virus schwere Krankheiten mit einer Sterblichkeitsrate von 80 Prozent", schreiben die Forscher in ihrer Studie und fügen hinzu, dass das Spike-Protein zwar für die Infektiosität verantwortlich ist, aber Veränderungen an anderen Teilen seiner Struktur für seine Tödlichkeit verantwortlich sind.

Die Wissenschaftler extrahierten das Spike-Protein aus Omikron und fügten es dem ursprünglichen Wuhan-Covid-Stamm hinzu. Dann testeten sie, wie die Mäuse auf den Hybrid-Stamm reagieren. Acht von zehn Mäusen, die mit dem im Labor erzeugten Stamm infiziert wurden, starben.

