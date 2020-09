Wo die Corona-Zahlen jetzt explodieren

Diese europäischen Staaten melden derzeit am meisten Neuinfektionen.

Österreich steht laut Kanzler Kurz derzeit am Beginn einer zweiten Corona-Welle. Am Samstag wurden 869 Neuinfektionen in nur 24 Stunden gemeldet, allein 444 davon in Wien. Doch auch in anderen europäischen Ländern steigen die Zahlen derzeit dramatisch an. Ein Überblick.

Die Lage in Europa

Gemessen an der Bevölkerung gibt es derzeit in Spanien am meisten Neuinfektionen. Hier wurden in den letzten 7 Tagen 144,1 neue Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet. Zum Vergleich: In Österreich sind es 34,6, also rund ein Viertel davon. Dramatisch sind auch die Zuwächse in Frankreich, Tschechien, Bosnien, Montenegro und Moldau.

Ähnliche Anstiege wie Österreich melden derzeit etwa die Schweiz, Ungarn, Kroatien, Belgien, die Niederlande oder auch Großbritannien. Derzeit noch entspannter ist die Lage in Deutschland, aber auch in Italien und in Griechenland.

Europa-Karte. Rot auf dieser Karte entspricht der Basisregel für orange auf der Ö-Ampelkarte. pic.twitter.com/W3Ww9ogguR — Erich Neuwirth (@neuwirthe) September 12, 2020

Hier gibt es die meisten Fälle

Montenegro: 176,8 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Spanien: 144,1

Frankreich: 83,9

Moldau: 81,0

Tschechien: 61,8

Bosnien: 51,3

Niederlande: 42,1

Ukraine: 41,6

Belgien: 37,8

Kroatien: 40,7

Österreich: 34,6

Schweiz: 31,5

Großbritannien: 28,7

Russland: 24,9

Italien: 16,8

Schweden: 15,1

Griechenland: 14,6

Deutschland: 11,3

Erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen erstmals überhaupt auf mehr als 10.000. Binnen 24 Stunden habe es 10.561 neue Fälle gegeben, teilen die Behörden mit. Die höchste Zahl bisher hatte es am Donnerstag mit 9.843 gegeben. Der Anstieg hatte die Regierung dazu veranlasst, weitere Beschränkungen zu verhängen. Die Zahl der Toten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen steigt um 17 auf 30.910

Mehr als 1.400 neue Fälle in Tschechien