Wo Neuinfektionen sinken, wer testet, wer nicht

Der Lochdown im Osten wirkt, Lage „weiter nicht rosig“ auf ICU, sagt Mückstein.

Wirken Lockdowns oder wirken sie nicht? Offensichtlich wirken sie. Denn in jenen drei Bundesländern - Wien, Niederösterreich und Burgenland – in denen seit 1. April alles zu war, sind die Neuinfektionen signifikant zurückgegangen.



Burgenland hat seit Montag wieder Handel, Dienstleister und Schulen geöffnet. Hier wirkt der Lockdown aber - die Inkubationszeit bei B.1.1.7 beträgt 14 Tage - noch gut eine Woche nach. Die Intensivstationen in Wien, Burgenland und Niederösterreich sind nach wie vor über der systemkritischen Auslastungsgrenze. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein warnt daher, dass die Situation „nicht rosig“ sei.



Den ganzen Corona-Insider, wo Neuinfektionen sinken, wer testet und wer nicht – lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!