Wuhan: Tausende bei Pool-Party in der Brutstätte des Virus

Unglaublich, wo diese Bilder entstanden sind!

Dicht an dicht ohne Masken. Am vergangenen Wochenende feierten in der Millionenmetropole Wuhan Tausende Menschen eine wilde Pool-Party in dem beliebten "Maya Beach"-Wasserpark. Dabei wurde kein Mindestabstand eingehalten und Masken wurden auch keine getragen. Und das in der Brutstätte des Coronaviurs, denn an diesem Ort infizierten sich (nach bisherigem Kenntnisstand) erstmals Menschen mit Covid-19. Von Wuhan aus verbreitete sich das tödliche Virus über den ganzen Globus und sorgte für hunderttausende Tote.

© APA/AFP

Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich die Badegäste im riesigen Pool tummeln. Sie sollen sich eine Show angeschaut haben, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Laut chinesischen Medien war der Wasserpark auf 50 Prozent der vorhandenen Kapazität begrenzt.

© APA/AFP

Im April wurde der Corona-Lockdown in Wuhan aufgehoben. Nach den strengen Qurantäne-Regeln ist in Wuhan allmählich Normalität zurückgekehrt. Ganz verschwunden ist das Virus allerdings nicht: Erst am Sonntag wurde ein Fall aus der Provinz Hubei bekannt, bei dem bei einer 68-Jährigen eine "Reinfizierung" festgestellt werden konnte.