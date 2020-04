Achtung: Lücke ermöglicht Zugriff auf iPhones

Angreifer können Smartphone komplett übernehmen - Apple konnte Leck noch nicht schließen.

iPhone-Nutzer aufgepasst: In Apples Mail-App für Smartphones und Tablets befindet sich eine Sicherheitslücke, die von Angreifern bereits aktiv ausgenutzt wird. Das Sicherheitsleck ist in allen iOS- und iPadOS-13-Versionen enthalten - sogar in der neuesten 13.4 .

Nutzer merkt nichts

Entdeckt wurde die Schwachstelle von den Sicherheitsexperten von ZecOps. Sie haben Apple bereits vor einiger Zeit informiert. Doch bisher fehlt ein offizieller Patch. Dieser wird erst im kommenden iOS 13.4-Updateenthalten sein. Wann Apple dieses fertig hat, ist aber noch unklar.

Komplette Übernahme möglich

Angreifer, denen die Lücke bekannt ist, können über manipulierte E-Mails Schadprogramme auf iPhones und iPads einschleusen. Die Angriffe bleiben dabei vom Nutzer unbemerkt. Die infizierten Programme können dann aus der Ferne ausgeführt werden. Im schlimmsten Fall könnten die Cyberkriminellen das iPhone oder iPad des Nutzers sogar komplett übernehmen, so ZecOps.

Zero Day-Lücke

Die Sicherheitsfirma machte die Lücke vor dem Patch bekannt, weil es schon aktive Angriffe gibt (Zero Day-Lücke). Bleibt zu hoffen, dass Apple das Update für iOS 13.4 bald fertig hat.