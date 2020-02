Coronavirus: Fabrik von Samsungs Falt-Handy steht still

Derzeit ist wegen dem Coronavirus die Produktion des Galaxy Z Flip gestoppt.

Nun musste auch Samsung wegen dem Coronavirus eine Smartphone-Fabrik schließen. Das betroffene Werk befindet sich aber nicht in China, sondern in Südkorea. Hier hat sich ein Mitarbeiter mit Covid-19, wie das Virus offiziell heißt, angesteckt.

Fabrik für High-End-Geräte

Reuters berichtet, dass es sich dabei um ein Werk im südwestlichen Teil des Landes handelt. Hier wird u.a. auch das brandneue Galaxy Z Flip gebaut. Samsungs zweites Falt-Smartphone ist seit vergangen Freitag (21. Februar) auch in Österreich erhältlich. In Südkorea fertigt der Smartphone-Weltmarktführer nur seine Highend-Modelle. Die günstigeren Geräte werden vorwiegend in Indien und in Vietnam produziert.

Zahlreiche Hersteller betroffen

Wie lange die Fabrik geschlossen bleibt, ist nicht bekannt. Samsung ist nur einer von vielen IT-Riesen, die durch das Coronavirus betroffen sind. Auch Apple, Nintendo und Sony rechnen mit Nachschubproblemen bei ihren Smartphones und Tablets bzw. Spielekonsolen.

