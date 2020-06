Kurz vor der Präsentation des Betriebssystem ist durchgesickert, auf welchen Geräten es laufen wird.

Seit Apple im März eine Vorab-Version von iOS 14 ins Netz gerutscht ist, wurden bereits zahlreiche neue Funktionen des mobilen Betriebssystems geleakt . Nun gibt es eine weitere interessante Informationen zu iOS 14. Konkret ist offenbar durchgesickert, auf welchen iPhones die Software laufen wird.

Keine Ausmusterung

Laut einem Bericht des Tech-Blogs The Verifier dürfen sich fast alle iPhone-Nutzer freuen. Denn im Gegensatz zum Vorjahr, wo das iPhone 5s und das iPhone 6 kein Update auf iOS 13 bekamen, sollen in diesem Jahr keine Smartphones ausgemustert werden.

Diese iPhones bekommen iOS 14

Wenn diese Informationen stimmen, bekommen also alle iPhones ab dem 6s (Plus) das neue Betriebssystem. iOS 14 würde also auf folgenden Geräten laufen:

iPhone 6s, 7 und 8 (inklusive Plus-Versionen)

iPhone SE (1. und 2. Generation)

iPhone X, XR und XS

iPhone 11-Reihe

22. Juni als Stichtag

Apple will iOS 14 und weitere Software-Neuheiten am 22. Juni vorstellen . Spätestens dann sollten wir erfahren, ob in diesem Jahr tatsächlich keine iPhones ausgemustert werden. Dass die für Herbst erwarteten vier Modelle der iPhone-12-Reihe ebenfalls mit iOS 14 in den Handel kommen, ist ohnehin klar.

