Erprobte Chefin soll Firefox Beine machen

Bei der Mozilla Corporation kehrt die erste Chefin Mitchell Baker wieder an die Spitze zurück. Nach einer Prüfung externer Kandidaten habe man entschieden, dass sie am besten für den Job geeignet sei, erklärte der Firefox -Entwickler.

Firefox hatte in den vergangenen Jahren Marktanteile vor allem an Googles Webbrowser Chrome verloren und will Nutzer unter anderem mit einem Fokus auf Datenschutz zurückgewinnen. Zuletzt zog auch Microsoft mit dem Edge , der seit kurzem auf Google-Technik setzt, am Mozilla-Browser vorbei. Mitchell soll den Firefox nun wieder auf die Erfolgsspur führen.