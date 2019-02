Saferinternet.at hat zum diesjährigen Safer Internet Day (5. Februar) eine Online-Umfrage unter heimischen Jugendlichen gemacht, bei der herausgekommen ist, dass sich viele Teenager durch Smartphones & Co immer häufiger gestresst fühlen. Die ISPA (Internet Service Providers Austria) hat diesen speziellen Tag, bei dem vor allem die Gefahren des Internets für Kinder und Jugendliche in den Vordergrund gerückt werden sollen, als Anlass genommen, um gemeinsam mit saferinternet.at einen neuen Ratgeber herauszubringen. Konkret handelt es sich dabei um eine Gratis-Broschüre (Link zum Download unten) zu technischen Schutzmaßnahmen an digitalen Geräten für Kinder.

Infos zu technischen Schutzeinrichtungen

Mittlerweile sind digitale Geräte aus dem Alltag der Kinder nicht mehr wegzudenken und das Internet bietet großes Potential zur Förderung von digitalen Kompetenzen. Dennoch fühlen sich einige Eltern nicht wohl dabei, wenn ihre Kinder das Internet alleine erkunden. Mit dem neuen Ratgeber „Technischer Kinderschutz im Internet“ informiert die ISPA interessierte Erwachsene über die verschiedenen technischen Schutzeinrichtungen und gibt einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten.

© ISPA

Da keine technische Maßnahme zu hundert Prozent wirkt, sei es laut der Organisation bei ihrem Einsatz wichtig, die Heranwachsenden im Umgang mit dem Internet zu unterstützen und sie über Herausforderungen zu informieren. „Die Verantwortung kann nicht allein an die Technik delegiert werden, ein aktives Auseinandersetzen mit der Online-Aktivität des Kindes muss für Eltern selbstverständlich bleiben. Denn nur so können Eltern ihre Kinder bei Herausforderungen im Internet unterstützen“, betont Maximilian Schubert, Generalsekretär der ISPA.