Kim Kardashian und Bianca Censori streiten - das ist der Grund.

Kanye West hat in den letzten Monaten für ordentlich Wirbel in der Promi-Welt gesorgt . Zusammen mit seiner neuen Frau, Bianca Censori, hatte er einige merkwürdige Auftritte. Eine versexte Bootsfahrt in Venedig brachte dem Paar sogar ein Verbot ein.

Geheime Details

Nun winkt von andernorts Ärger. Kim Kardashian , mit der Kanye West vier gemeinsame Kinder hat, plauderte in ihrer Reality-Show so einiges aus. Die 43-Jährige verriet Details aus Kanyes neuem Leben, die sie von ihren Kindern, allen voran Töchterchen North, 10, hat: "Wenn North zu ihrem Vater geht, sagt sie: Papa ist der Beste! Er hat alles im Griff. Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst, er lebt in einer Wohnung!"

Immobilien-"Drama"

Danach, so Kim , soll North geweint haben und ihre Mutter unter Tränen gefragt haben: "Wieso hast du keine Wohnung?"

Sicherheitsrisiko

Die Details, die Kim bei "The Kardashians" ihrer Schwester Kourtney schilderte, entzürnen Bianca , Kanyes Neue. Das berichtet die Daily Mail. Censori soll stinksauer sein, weil Kim verraten habe, dass die Familie ohne Sicherheitsleute auskommt. Das soll die Sicherheit der Kinder gefährden, so die 28-Jährige. Kim solle sich um ihre Angelegenheiten kümmern, so Censori, die die Krallen ausgefahren haben soll.

West wohnt derzeit in einem Apartment in West Hollywood, für rund 20.000 Dollar monatlich, während sein Haus in Malibu renoviert wird.