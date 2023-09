Ein Baby für Kanye West und Bianca Censori?

Das Skandal-Paar Bianca Censori und Kanye West soll ein Kind erwarten.

Die Outfits von Architektin und Dessous-Model Bianca Censori lassen nicht viel Raum für Phantasie. Zusammen mit ihrem Mann (sie haben in einer rechtlich zwielichtigen Zeremonie vor einigen Monaten geheiratet) Kanye West sorgt sie in ihren Nackt-Looks für Kopfschütteln.

Sex-Vorfall

Censori ist dieser Tage meist in einer Art Ganzkörper-Strumpfhose gewandet. Zuerst war das Paar in Venedig unterwegs - wegen eines Sex-Vorfalls haben sie nun ein Gondelverbot kassiert - und wurden nun in Berlin beim Döner-Schmausen gesichtet.

Noch mehr Kinder

Doch, etwas fällt bei den jüngsten Fotos des Paares auf (Artikelbild ist aus dem Archiv von Mai des Jahres). Bianca presst einen lila Polster gegen ihren Bauch. Das soll, laut Fans, ein untrügliches Zeichen dafür sein, dass sie schwanger ist! Die Theorie wird gestützt von Aussagen Wests. Der hat nämlich schon öfter verkündet, sieben Kinder in die Welt setzen zu wollen. Mit Ex Kim Kardashian hat er bereits vier; bleiben noch drei!