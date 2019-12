Wie berichtet, ist bei Google in dieser Woche eine eine Ära zu Ende gegangen. Die beiden Gründer des Suchmaschinenbetreibers, Larry Page und Sergey Brin, sind am Mittwoch mit sofortiger Wirkung von der Unternehmensspitze abgetreten. Damit übernimmt Sundar Pichai nun alleine die Leitung des Mutterkonzerns Alphabet . Auf den frisch gekürten Chef warten zahlreiche Herausforderungen.

>>>Nachlesen: Mammutaufgabe für neuen "Google"-Chef

Alleine der Name "Alphabet" stellt klar, dass hinter dem Konzern deutlich mehr wie Google steckt. Hier einige Einige wichtige Buchstaben des umfangreichen Firmengeflechts:

C wie Calico

Die 2015 gegründete Gesundheitsfirma soll vor allem das Altern erforschen - um es eventuell bremsen zu können. Außer Forschungsprojekten und Kooperationen wurde bisher nichts bekannt.

D wie Deepmind

Die auf künstliche Intelligenz spezialisierte Londoner Firma wurde bekannt, als ihre Software AlphaGo einem der weltbesten Spieler in alten asiatischen Spiel Go kaum Chancen ließ. Deepmind spezialisiert sich auf selbstlernende KI.

F wie Fiber

In den USA bietet der Konzern unter diesem Namen schnelle Internet-Zugänge über Glasfaser-Anschlüsse an. Das Geschäft braucht massive Investitionen und wurde nach hohen Kosten gestutzt.

G wie Google

Unter dem angestammten Namen wurden die Suchmaschine, das Werbe-Geschäft, die Geräte-Sparte, das Cloud-Business sowie YouTube und das Mobil-System Android gebündelt. Auch die dazugekaufte Smarthome-Firma Nest wurde schließlich in Google eingefügt, ebenso wie die zunächst eigenständige IT-Sicherheitsfirma Chronicle. Seit kurzem ist in einigen Ländern auch die Cloud-basierte Gaming-Plattform Stadia online.

J wie Jigsaw



In der Denkfabrik, die früher Google Ideas hieß, soll unter anderem erforscht werden, wie Technologie beim Meistern globaler Herausforderungen wie Extremismus oder Internet-Zensur helfen kann.

L wie Loon



An den großen Ballons mit Antennen zur Versorgung entlegener Gebiete wurde jahrelang gearbeitet - nun hat die Firma unter anderem einen Deal für einen kommerziellen Einsatz in Kenia.

S wie Sidewalk Labs



Die 2015 gegründete Firma beschäftigt sich damit, wie Technologie bei der Stadtplanung und dem Funktionieren von Städten helfen kann.

V wie Verily



Bei ihrem bekanntesten Projekt - einer Kontaktlinse, die den Blutzuckergehalt messen kann - gab die Firma schließlich auf. Zu anderen Verily-Projekten gehörten ein Armband zur Erkennung von Krankheiten sowie Forschung an Robotern für die Chirurgie.

W wie Waymo



Schon seit 2009 schickte Google Roboterwagen auf die Straße in den USA, Waymo soll nun ein Geschäftsmodell aufbauen. Bisher sind die weißen Minivans der Firma als Robotaxis in einem Vorort der Stadt Phoenix unterwegs.

W wie Wing



Als eine der ersten in den USA bekam die Firma eine Lizenz der Luftfahrt-Aufsicht FAA zum Betrieb von Lieferdrohnen . Sie werden unter anderem in Kooperation mit der Drogerie-Kette Walgreens in Virginia getestet.