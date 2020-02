PS5-Fans laufen gegen Sony Sturm

Das Warten auf die PlayStation 5 raubt vielen Gamern die Nerven.

Kurz nachdem Microsoft erneut zahlreiche Daten über die Xbox Series X preisgegeben hat, macht sich unter PlayStation-5-Fans der Frust breit. Seit dem Launch der offiziellen Seite hat Sony keinerlei neuen Informationen über die neue Konsole veröffentlicht. Derzeit gibt es weder einen Termin für die Präsentation, noch irgendwelche Anhaltspunkte über das Design.

Fans machen gegen Sony mobil

Diese Verschwiegenheit sorgt nun dafür, dass viele PlayStation-Fans ihren Ärger nachdrücklich zum Ausdruck bringen. Vor allem im PS5-Forum auf Reddit häufen sich die negativen Kommentare und Beschimpfungen. Aber auch auf Twitter regen sich immer mehr Nutzer über die Hinhaltetaktik auf. Ein PS5-Fan war dabei besonders kreativ. Er hat eine Grafik im klassischen PlayStation-Design mit dem Titel „The State of Patience“ veröffentlicht. Hier heißt es bereits im ersten Satz „Im so f****** tired of waiting“. Danach fleht er die Verantwortlichen förmlich an, damit sie endlich Infos über die Konsole verraten.

Keine Reaktion

Sony scheint die zunehmende Kritik relativ kalt zu lassen. Auf die Tweets und Foreneintrage wurde nicht reagiert. Und auf der offiziellen PlayStation-5-Website sieht es noch immer genauso aus, wie beim Start am 5. Februar.

Abwarten und Tee trinken

Ob sie wollen oder nicht – den PlayStation-5-Fans bleibt derzeit nichts anderes übrig, als weiter zu warten. Vielleicht hat Sony in absehbarer Zeit ja doch ein Erbarmen. Zuletzt gab es Gerüchte, laut denen die PS5 im März vorgestellt werden könnte.

